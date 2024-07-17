В Москве пенсионерка написала «ГУР» на памятнике Минину и Пожарскому

«По ее словам, ей приказали это сделать некие сотрудники силовых ведомств», — рассказал собеседник агентства.
Другой источник уточнил агентству, что женщину зовут Людмила Иваненко, против нее возбудили дело по уголовной статье об «уничтожении или повреждении объектов культурного наследия народов России».
Пенсионерке грозит штраф до пяти миллионов рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до шести лет.
Похожий случай произошел в Москве в июне, когда две женщины нанесли на памятник маршалу Жукову на Манежной площади баллончиком с краской аналогичную надпись. На них тоже завели уголовное дело.