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Массовые отключения электроэнергии на юге России. Видео

Ограничения вызваны жарой, которая привела к значительным нагрузкам на оборудование энергосистемы региона.

Ряд регионов на юге России, включая Краснодарский край, Крым и Ростовскую область, во второй день подряд сталкивается с массовыми отключениями электроэнергии из-за экстремальной жары, достигавшей 40 градусов. Энергокомпании вынуждены проводить временные ограничения электроснабжения для предотвращения аварий. Отключения будут происходить вплоть до 19 июля.

энергетика