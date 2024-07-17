Массовые отключения электроэнергии на юге России. Видео

Ряд регионов на юге России, включая Краснодарский край, Крым и Ростовскую область, во второй день подряд сталкивается с массовыми отключениями электроэнергии из-за экстремальной жары, достигавшей 40 градусов. Энергокомпании вынуждены проводить временные ограничения электроснабжения для предотвращения аварий. Отключения будут происходить вплоть до 19 июля.