Ряд регионов на юге России, включая Краснодарский край, Крым и Ростовскую область, во второй день подряд сталкивается с массовыми отключениями электроэнергии из-за экстремальной жары, достигавшей 40 градусов. Энергокомпании вынуждены проводить временные ограничения электроснабжения для предотвращения аварий. Отключения будут происходить вплоть до 19 июля.
Массовые отключения электроэнергии на юге России. Видео
Ограничения вызваны жарой, которая привела к значительным нагрузкам на оборудование энергосистемы региона.