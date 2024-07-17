«Документы в зубы и на балкон»: как сквозь дым омичи спасались от пожара в доме на Маркса

Жильцы рассказали, как сквозь дым покидали свои квартиры в доме на проспекте Маркса. Напомним, 17 июля во время сильного ливня в Омске загорелся 14-этажный жилой дом. В МЧС сообщили, что в 17:22 ликвидировали открытое горение.
На место происшествия выехали корреспонденты портала Om1.ru и пообщались с местными жителями.
«Я открыл дверь в подъезд и увидел, что всё заволокло дымом. Он пошёл в квартиру, и дышать стало невозможно. Мы с женой закрыли дверь и начали действовать по технике безопасности: намочили всё что можно и стали подкладывать под дверь. Нашли кошку, посадили её в переноску. Документы “в зубы” и на балкон. Оттуда стали звонить спасателям, — рассказывает житель одной из квартир дома, где призошёл пожар. — Дозвонились не сразу, было часто занято. На балконе мы находились минут 40, но пожарные приехали минут через 7 после того, как мы вышли на балкон».
Периодически омич заходил в квартиру, но находиться там долго он не мог. Дым проник в жильё. После этого мужчина с женой стали перекрикиваться с пожарными и спрашивать, что им делать.
«Нас заверили, что всё хорошо, и что скоро нас спасут. И вот мы минут 15 как на улице, пожарные нас вывели, мы на земле», — добавил мужчина.