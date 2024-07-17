В Екатеринбурге поймали подозреваемых в краже 3,6 миллиона у бойца СВО

Напомним, что ранее стало известно, как мужчина обманул участника СВО. В аэропорту Кольцово к нему подошел «таксист». Он втерся в доверие к бойцу и предложил ему помощь в поиске жилья. Трое суток военный жил у знакомой нового друга. После начался поиск новой съемной квартиры. В один из дней боец проснулся в незнакомой квартире и с опустошенным счетом.