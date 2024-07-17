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В Екатеринбурге поймали подозреваемых в краже 3,6 миллиона у бойца СВО

В Екатеринбурге пойманы аферисты, укравшие участника СВО выплаты за ранение.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге полиция нашла подозреваемых в краже 3,6 миллиона рублей выплат у бойца СВО. Двоих мужчин задержали. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в фонде «Защитники отечества», куда обратился пострадавший.

— Он к нам в первую очередь обратился после того, как с ним это случилось. «Таксисты» были задержаны. Социальные координаторы помогли солдату связаться с полицией и подать заявление, — рассказала представитель фонда.

На данный момент боец находится на лечении в госпитале. По всем вопросам он консультируется только с координаторами фонда и сотрудниками полиции.

Напомним, что ранее стало известно, как мужчина обманул участника СВО. В аэропорту Кольцово к нему подошел «таксист». Он втерся в доверие к бойцу и предложил ему помощь в поиске жилья. Трое суток военный жил у знакомой нового друга. После начался поиск новой съемной квартиры. В один из дней боец проснулся в незнакомой квартире и с опустошенным счетом.