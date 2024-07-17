Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае JAC протаранил УАЗ при обгоне, четверо тяжело пострадали

В Хабаровском крае легковой автомобиль протаранил внедорожник при обгоне на полном ходу. Четверо человек тяжело пострадали, сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции.

Жёсткая авария произошла днём 17 июля в Солнечном районе на трассе «Комсомольск-на-Амуре — Чегдомын». Предварительно, водитель JAC ехал со стороны города Юности в сторону посёлка Березовый, и на 36 километре пошёл на обгон. При манёвре он не убедился, что на встречке никого нет, в результате чего на скорости врезался в «УАЗ Патриот».

В результате столкновения водитель «УАЗа», а также виновник ДТП и двое его пассажиров получили тяжёлые травмы. Их доставили в реанимацию для оказания оперативной медпомощи.

«На месте дорожно-транспортного происшествия работает следственная оперативная группа. Обстоятельства устанавливаются», — прокомментировал старший инспектор по пропаганде БДД отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Солнечному району капитан полиции Евгений Пятаков.