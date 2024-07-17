В Хабаровском крае JAC протаранил УАЗ при обгоне, четверо тяжело пострадали

Жёсткая авария произошла днём 17 июля в Солнечном районе на трассе «Комсомольск-на-Амуре — Чегдомын». Предварительно, водитель JAC ехал со стороны города Юности в сторону посёлка Березовый, и на 36 километре пошёл на обгон. При манёвре он не убедился, что на встречке никого нет, в результате чего на скорости врезался в «УАЗ Патриот».