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В Белгородской области два человека погибли при атаке дрона ВСУ

БЕЛГОРОД, 17 июл — РИА Новости. Молодая семейная пара погибла при атаке дрона ВСУ на гражданский автомобиль в районе хутора Церковный Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«В Белгородском районе погибли 2 человека. ВСУ опять атаковали мирный автомобиль… В районе хутора Церковный FPV-дрон атаковал легковой автомобиль, в котором находилась молодая семейная пара. В результате возгорания автомобиля супруги погибли на месте до приезда бригады скорой помощи», — написал Гладков.

Губернатор выразил слова соболезнования родным и близким погибших. «Мы будем помнить всех наших жителей, которые погибли в результате террористических атак ВСУ, и будем продолжать помогать семьям погибших», — подчеркнул глава области.