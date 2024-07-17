В Белгородской области два человека погибли при атаке дрона ВСУ

«В Белгородском районе погибли 2 человека. ВСУ опять атаковали мирный автомобиль… В районе хутора Церковный FPV-дрон атаковал легковой автомобиль, в котором находилась молодая семейная пара. В результате возгорания автомобиля супруги погибли на месте до приезда бригады скорой помощи», — написал Гладков.
Губернатор выразил слова соболезнования родным и близким погибших. «Мы будем помнить всех наших жителей, которые погибли в результате террористических атак ВСУ, и будем продолжать помогать семьям погибших», — подчеркнул глава области.