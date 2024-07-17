Приговор осужденному за сожжение девушки в Октябрьском юноше оспорят в суде

«Школьница сама пришла к нему домой. Перед тем, как идти к своей подруге, она отправила ей сообщение “Я как сильная женщина иду пить самогон”. То есть она шла в гости с намерением выпить. Какое тут спаивание может быть? Пока девочка была в гостях у подростка, она отправили по телефону три видео своей подруге. И ни в одном из этих видео она не говорила, что её к чему-то принуждают» — поделилась Гульнара Абибулаева.