Приговор осужденному за сожжение девушки в Октябрьском юноше оспорят в суде

Адвокат подростка, осужденного за сожжение 16-летней девочки в посёлке Октябрьском, Гульнара Абибулаева рассказала perm.aif.ru, что оспорит в суде внесенный парню приговор — более 9 лет лишения свободы в воспитательной колонии.
Речь идёт о трагедии, произошедшей летом 2023 года. 8 июля на железнодорожных путях возле станции Чад машинист поезда заметил девушку в одних носках. Её тело было обожжено, а трава вокруг дымилась. Пострадавшей оказалась 16-летняя школьница. В крайне тяжёлом состоянии её доставили в местную больницу, а через пару дней вертолётом санавиации направили в краевую столицу. 18 июля девочка умерла в больнице.
«Мы не согласны с решением суда, потому что считаем, что подсудимый не виновен в тех преступлениях, которые ему вменяют: изнасилование, уничтожение чужого имущества, убийство с особой жестокостью», — рассказала Гульнара Абибулаева сайту perm.aif.ru.
По мнению стороны защиты, следствие было проведено некачественно, в нём замечено много различных нарушений и недоработок. Юрист также сообщила, что в ходе судебного процесса сторона обвинения меняла показания.
«На суде подросток заявлял, что он себя оговорил в плане поджога и уничтожения имущества. На него давили сотрудники полиции, обещали, что если он даст именно такие показания, его задерживать не будут. И он как молодой наивный парень поверил и сказал всё, как надо было на тот момент сотрудникам полиции», — добавила собеседница.
Адвокат подчеркнула, что половой акт между молодым человеком и девушкой был добровольным.
«Школьница сама пришла к нему домой. Перед тем, как идти к своей подруге, она отправила ей сообщение “Я как сильная женщина иду пить самогон”. То есть она шла в гости с намерением выпить. Какое тут спаивание может быть? Пока девочка была в гостях у подростка, она отправили по телефону три видео своей подруге. И ни в одном из этих видео она не говорила, что её к чему-то принуждают» — поделилась Гульнара Абибулаева.
В какой-то момент, по словам собеседницы, девочка выбежала из дома парня, побежала в сторону железной дороги и там, споткнувшись, упала на рельсы, ударилась головой и потеряла сознание.
«Он подумал, что подруга умерла, испугался, перетащил её с железнодорожных путей на насыпь и ушёл. Одежда лежала рядом с девушкой, телефон он тоже оставил рядом с ней. Что было дальше, он не знает. Обратно он не возвращался», — рассказала адвокат.
По словам юриста, сотрудники полиции обнаружили вещи девушки в мусорных баках в нескольких сотнях метров от тела девушки до того, как он начал давать показания.
Она добавила, что сейчас подросток очень себя винит в том, что не вызвал скорую помощь.
Собеседница напомнила, что девушка была в сознании, когда её нашли врачи, и успела сказать врачам, что была у этого парня, и что её никто не бил и не насиловал.
«Кто её мог поджечь — неизвестно. Следствие этим не заморачивалось. Никто не искал других подозреваемых. То есть нашли одного человека и остановились на нём. У самого подростка на одежде не было крови или следов бензина. Если бы он её бил, то обязательно была бы кровь. У него кровь только на толстовке. Она появилась, когда он перетаскивал девушку с рельс на насыпь. Ничего он не поджигал. Он нормальный здравомыслящий парень», — добавила Гульнара Абибулаева.
По словам адвоката, в конце июля — начале августа апелляционные жалобы со стороны защиты парня рассмотрят на заседании апелляционной комиссии в коллегии Пермского краевого суда. Сейчас подросток находится в СИЗО № 5.
Напомним, 24 июня Октябрьский районный суд Пермского края вынес по уголовному делу о сожжённой девушке приговор. Суд признал юношу виновным по всем статьям. Суд, учитывая возраст подсудимого, приговорил его к 9 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии, а также постановил удовлетворить иски потерпевших о взыскании морального вреда на сумму 14,8 млн рублей.