В Волгограде LADA рухнула в котлован теплосетей на парковке супермаркета

На севере Волгограда 17 июля автомобиль ушел под землю, заезжая на парковку у магазина. ЧП произошло неподалеку от вещевого рынка на улице Ополченской, 22 в Тракторозаводском районе. LADA рухнула в котлован теплосетей, который разрыли на время замены труб. Водитель не поставил при парковке машину на ручник.
— По имеющейся информации, водитель транспортного средства при парковке не поставил автомобиль на ручной тормоз, что привело к скатыванию транспортного средства в разрытие, — прокомментировали сайту volgograd.kp.ru в «Концессиях теплоснабжения».
Претензий водитель пока не предъявил. Коммунальщики отмечают, что они технику безопасности вокруг траншеи соблюдали — по периметру выставили ограждения. Но отечественную легковушку они не остановили. После того, как машину вытащили из земляного плена, заборчик вернули на место. Вскоре здесь закопают яму и начнут работы по благоустройству.