В Волгограде LADA рухнула в котлован теплосетей на парковке супермаркета

Претензий водитель пока не предъявил. Коммунальщики отмечают, что они технику безопасности вокруг траншеи соблюдали — по периметру выставили ограждения. Но отечественную легковушку они не остановили. После того, как машину вытащили из земляного плена, заборчик вернули на место. Вскоре здесь закопают яму и начнут работы по благоустройству.