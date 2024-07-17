Что известно о задержании экс-главы департамента культуры Москвы Кибовского

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, его подозревают в получении взятки и мошенничестве.
Предъявленные обвинения
По данным правоохранительных органов, экс-руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского задержали по делу о получении взятки и мошенничестве.
Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
В СК сообщили, что бывшему главе столичного департамента культуры предъявлено обвинение по восьми эпизодам получения взяток (ч.6 ст. 290 УК РФ) и одному эпизоду покушения на мошенничество (ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ).
Следствие ходатайствует об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.
Сумма полученных бывшим главой департамента культуры Москвы взяток превышает 100 млн рублей.
Кунцевский суд Москвы за неделю до задержания Кибовского разделил его имущества с женой.
Что известно об Александре Кибовском
Кибовский родился 15 ноября 1973 года в Москве.
С 11 марта 2015 года по 27 сентября 2023 года занимал должность министра правительства Москвы, руководителя городского департамента культуры.
В настоящее время является председателем московского отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество».