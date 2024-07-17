Они думали никто не увидит: воспитательниц, которые били детей, выдала камера наблюдения

В Новосибирске суд начал рассматривать уголовное дело в отношении воспитательниц частного детского сада «Маленький принц», которые били своих подопечных. История с громким скандалом разразилась прошлым летом, когда родители малышей узнали правду.
— В период 24 по 28 июля 2023 истязали детей за непослушание и при любом малозначительном поводе — систематически наносили им побои, громко кричали и грубо разговаривали, — сообщили в суде.
Родители при этом рассказывают, что обнаружилось все случайно. Одна из мам увидела, как воспитательница слишком грубо посадила мальчика на стул. Потом родители попросили записи с камер видеонаблюдения — и ужаснулись. На кадрах воспитатели дергали детей, швыряли их и били руками, пинали ногами. В ход даже шли другие предметы, что под руку попадет. Не обходилось и без словесных оскорблений.
— Мы пришли в обед, то есть, по сути, когда нас уже не ждали. И я застала конец одной из сцен, которые попали на камеру. Воспитатели про камеры знали, но не ожидали, видимо, что их поймают с поличным, — рассказала КП-Новосибирск одна из мам. — Я увидела, как воспитательница очень грубо посадила мальчика на стул. Спросила её, что она делает? А она в ответ: «вы всё не так поняли».
Интересно, что позже одна из воспитательниц стала утверждать, будто ее работодатель заставлял бить детей, грозил ей увольнением и якобы даже убийством. А та пыталась спасти воспитанников от побоев, искала лазейки, чтобы защитить малышей, и не всегда находила.
Всего потерпевшими по делу признали 10 детей. Пока подсудимых воспитательниц отправили под домашний арест.
16 июля было оглашено обвинительное заключение и допрошена мама одной из пострадавших девочек. Следующее судебное заседание пройдет 23 июля.