Они думали никто не увидит: воспитательниц, которые били детей, выдала камера наблюдения

— Мы пришли в обед, то есть, по сути, когда нас уже не ждали. И я застала конец одной из сцен, которые попали на камеру. Воспитатели про камеры знали, но не ожидали, видимо, что их поймают с поличным, — рассказала КП-Новосибирск одна из мам. — Я увидела, как воспитательница очень грубо посадила мальчика на стул. Спросила её, что она делает? А она в ответ: «вы всё не так поняли».