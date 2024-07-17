Стали известны водоемы Петербурга, где чаще всего тонут люди

С начала купального сезона в Санкт-Петербурге зафиксировано 11 случаев гибели людей на водоемах города. Об этом сообщил замруководителя управления МЧС по городу Виктор Колесов на пресс-конференции ТАСС.
Так, несчастные случаи из года в год происходят на следующих водных объектах Петербурга:
♦ пруд и река Ижора (Колпинский район);
♦ Малая Невка (Петроградский район);
♦ Смоленка (Василеостровский район);
♦ канал Грибоедова (Центральный район);
♦ река Нева (Красногвардейский район);
♦ Финский залив;
♦ пруд в парке Сосновка (Выборгский район);
♦ Дудергофский канал (Красносельский район);
♦ пруд в парке Усадьбы Орловых-Денисовых (Приморский район);
♦ водоем в Московском парке Победы (Московский район).