Что известно о деле против экс-главы департамента культуры Москвы Кибовского

В 2019 году мэр Сергей Собянин назначил его руководителем департамента культурного наследия. После ухода Кибовского в 2023 году, его место занял Алексей Фурсин, прежний глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы. Кибовский отметил, что за 13 лет ему удалось сделать культуру ближе и доступнее для москвичей, а также подчеркнул важность вывода культуры Москвы на новый уровень.