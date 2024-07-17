Что известно о деле против экс-главы департамента культуры Москвы Кибовского

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение бывшему руководителю департамента культуры Москвы Александру Кибовскому в совершении восьми эпизодов получения взяток (часть 6 статьи 290 УК РФ) и одного эпизода покушения на мошенничество (часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 159 УК РФ). Как уточняет СКР общая сумма взяток превышает 100 млн рублей.
Представитель СКР Светлана Петренко уточнила, что следствие ходатайствует об аресте. Кибовский был задержан, и следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, что будет рассмотрено Замоскворецким судом Москвы.
Источник «Ведомостей» ранее сообщил, что экс-чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и мошенничестве. По данным РБК, следственные действия в отношении Кибовского начались на прошлой неделе, были проведены обыски в его квартире и изъяты электронные носители.
Замоскворецкий суд Москвы зарегистрировал ходатайство следствия об аресте Кибовского 17 июля, сообщили «Интерфаксу» в суде. По первой статье Кибовскому грозит наказание до 15 лет лишения свободы, по второй — до 10 лет.
Чем известен экс-глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский
Александр Кибовский начал работать в московском правительстве в ноябре 2010 года. С 2015 по сентябрь 2023 года он был главой городского департамента культуры. Кибовский награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и имеет звание действительного государственного советника Российской Федерации 2-го класса.
В 2019 году мэр Сергей Собянин назначил его руководителем департамента культурного наследия. После ухода Кибовского в 2023 году, его место занял Алексей Фурсин, прежний глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы. Кибовский отметил, что за 13 лет ему удалось сделать культуру ближе и доступнее для москвичей, а также подчеркнул важность вывода культуры Москвы на новый уровень.
Нина Лютикова