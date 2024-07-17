Масло стало причиной пожара в одном из кафе Актобе

Как рассказали в МЧС Казахстана, 17 июля спасатели города Актобе ликвидировали возгорание в одном из кафе быстрого питания.
«Прибыв на место происшествия, сотрудники МЧС установили, что на кухне заведения загорелось масло во фритюрнице. Пожарные ликвидировали огонь за 14 минут с момента поступления вызова».
Отмечается, что пострадавших в происшествии удалось избежать.
В министерстве напомнили о правилах в подобных ситуациях. Первое, что необходимо сделать, если загорелось масло, — срочно обесточить плиту или электроприбор, на котором готовилось блюдо.
Накройте сковороду или кастрюлю крышкой, но не стеклянной!
Не заливайте горящее масло водой — это опасно. Приобретите огнетушители — первичное средство пожаротушения поможет сбить пламя до прибытия экстренных служб.