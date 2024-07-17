Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Масло стало причиной пожара в одном из кафе Актобе

Горящее масло во фритюрнице стало причиной пожара в городском кафе. Вспыхнувшее пламя на кухне оперативно потушили пожарные, сообщает Zakon.kz.

Источник: pixabay

Как рассказали в МЧС Казахстана, 17 июля спасатели города Актобе ликвидировали возгорание в одном из кафе быстрого питания.

«Прибыв на место происшествия, сотрудники МЧС установили, что на кухне заведения загорелось масло во фритюрнице. Пожарные ликвидировали огонь за 14 минут с момента поступления вызова».

МЧС РК

Отмечается, что пострадавших в происшествии удалось избежать.

В министерстве напомнили о правилах в подобных ситуациях. Первое, что необходимо сделать, если загорелось масло, — срочно обесточить плиту или электроприбор, на котором готовилось блюдо.

Накройте сковороду или кастрюлю крышкой, но не стеклянной!

Не заливайте горящее масло водой — это опасно. Приобретите огнетушители — первичное средство пожаротушения поможет сбить пламя до прибытия экстренных служб.

пожары