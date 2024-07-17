Тепловоз загорелся на станции в Воронежской области

В Терновском районе Воронежской области на станции Народная утром среды, 17 июля, загорелся тепловоз. В результате ЧП никто не пострадал. Огонь повредил моторное отделение на площади 2 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного в 8:12. С огнем боролись одно отделение пожарно-спасательной части и одно отделение добровольной пожарной команды: семь спасателей и две единицы техники. Пожар потушили в 8:18. Ранее РИА «Воронеж» публиковало видео пожара в цехе по ремонту электровозов в Лисках.