В Казани мужчина разбил стекло трамвая, а затем вернулся с извинениями

Инцидент произошел накануне на остановке Минская на трамвайном маршруте № 5. Водитель трамвая заметил пассажиров, не оплативших проезд, и остановился на остановке, чтобы выпустить их. Один из безбилетников начал конфликтовать с водителем, противостояние продолжалось около 10 минут. В итоге пассажир, выйдя из трамвая, бросил камень и разбил стекло вагона, после чего скрылся с места происшествия.