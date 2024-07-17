Еще одна жертва немыслимой жары: Житель Молдовы утонул в бассейне собственного дома — глубина была всего 60 сантиметров

Шокирующий случай в Дондюшанском районе: мужчина утонул в бассейне во дворе дома. Трагедия произошла вечером 16 июля в селе Климэуцы.
По данным источников pulsmedia.md, 36-летний мужчина решил искупаться в бассейне во дворе своего дома. Глубина воды была всего 60 см.
Через 10 минут после того, как мужчина вошёл в воду, родные обнаружили его без сознания. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, которая констатировала смерть сельчанина.
Для выяснения всех обстоятельств случившегося назначена экспертиза.