Проезд на «красный» и семья с близнецами из Петербурга. Что известно о ДТП с поездом под Гатчиной

Как стало известно «Фонтанке», автомобиль погибшего зарегистрирован на 51-летнего петербуржца по имени Алексей. В его социальных сетях указано, что в разные годы он занимал руководящие посты в компаниях, специализирующихся на онлайн-играх. Жена погибшего была занята в бьюти-сфере: прически, макияж, фотосессии. На своей странице она недавно рассказывала о завершении путешествия по России, также можно увидеть, что у пары есть двое 12-летних сыновей-близнецов.