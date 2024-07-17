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Появилось видео с места смертельного ДТП под Воронежем: сгорела фура, погибли 2 человека

ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу.

Воронежская Госавтоинспекция опубликовала видео с места смертельного ДТП в Хохольском районе, где на 25 км трассы Р-194 Воронеж — Луганск столкнулись автомобиль ВАЗ-2110 и грузовик Mercedes-Benz. По информации регионального ГУ МВД, в аварии погибли водитель и пассажир «десятки», их личности сейчас устанавливаются. Ранен еще один пассажир ВАЗа. Фура в результате ДТП сгорела дотла.

Очевидцы также публикуют кадры с места аварии в социальных сетях:

Как сообщало РИА «Воронеж», авария произошла сегодня около 15:30. Согласно предварительным данным, «десятка» выехала на встречную полосу, где врезалась в большегруз, которым управлял 28-летний житель Брянской области.