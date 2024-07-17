Появилось видео с места смертельного ДТП под Воронежем: сгорела фура, погибли 2 человека

Воронежская Госавтоинспекция опубликовала видео с места смертельного ДТП в Хохольском районе, где на 25 км трассы Р-194 Воронеж — Луганск столкнулись автомобиль ВАЗ-2110 и грузовик Mercedes-Benz. По информации регионального ГУ МВД, в аварии погибли водитель и пассажир «десятки», их личности сейчас устанавливаются. Ранен еще один пассажир ВАЗа. Фура в результате ДТП сгорела дотла.