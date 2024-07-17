90 верблюдов погибло от укуса каракурта в Атырауской области

Отмечается, что профилактика укусов ядовитых насекомых, лечение и компенсация за погибших животных за счет бюджетных средств не предусмотрены. В связи с чем управлением направлено письмо в Министерство сельского хозяйства о принятии мер по включению в перечень мероприятий, осуществляемых за счет бюджетных средств, защиту от ядовитых насекомых или их ликвидации.