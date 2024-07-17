90 верблюдов погибло от укуса каракурта в Атырауской области

На территории региона растет число каракуртов, которые наносят вред сельскохозяйственным животным.
«В результате симптоматических лечебных мероприятий выздоровели 306 животных, также проводится лечение 89 голов скота. Владельцам павшего скота причинен ущерб на сумму 65 211,2 тыс. тенге», — сообщили в пресс-службе Управления сельского хозяйства области.
Отмечается, что профилактика укусов ядовитых насекомых, лечение и компенсация за погибших животных за счет бюджетных средств не предусмотрены. В связи с чем управлением направлено письмо в Министерство сельского хозяйства о принятии мер по включению в перечень мероприятий, осуществляемых за счет бюджетных средств, защиту от ядовитых насекомых или их ликвидации.
Владельцам скота рекомендовали воздерживаться от выпаса верблюдов, лошадей и коров на пастбищах, где сейчас распространены ядовитые насекомые. В случае подозрения на укус опасного паука необходимо незамедлительно информировать ветеринарных специалистов.