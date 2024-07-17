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На юге Волгограда в ДТП с 4 машинами пострадали 6 человек

Массовая авария произошла в Кировском районе Волгограда в 15.40 часов 17 июля.

Источник: РИА "Новости"

Первыми о происшествии сообщили очевидцы. По их словам, четыре автомобиля столкнулись на Второй Продольной возле остановки «8-я Площадка». Зерновоз протаранил легковушку и вдавил ее в маршрутку. Сотрудники полиции сейчас устанавливают обстоятельства ДТП. По информации пресс-службы ГУ МВД по региону, в Кировском районе 17 июля 2024 года в 15.40 часов на ул. Лазоревая возле строения № 336 произошло ДТП с участием четырех транспортных средств. 6 человек, двое из которых дети, обратились за медицинской помощью. Сейчас на месте аварии работают экипажи Госавтоинспекции, следователи. Они устанавливают все обстоятельства ДТП.

ГИБДД