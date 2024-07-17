«Маме не отдадут»: Нашедший малыша у родника в Ростове готов взять его в семью

Поздно вечером 16 июля ростовчане всем городом искали родителей маленького мальчика, который сам по себе бродил возле Гремучего родника. Местный житель Василий, который занимался поисками мамы, рассказал в беседе с «КП — Ростов-на-Дону», где находится ребенок и что ждет кроху в дальнейшем.
Малыш даже не плакал, когда его окружили чужие люди. Личный архив героя публикации.
«ДАЖЕ НЕ ПЛАКАЛ — СРАЗУ УСНУЛ».
30-летний Василий из Ростова второй день переживает за мальчонку, которого впервые увидел только вчера, как за своего родного. Обнаружив маленького ребенка одного в темное время суток у родника, он вместе с очевидцами позаботился о малыше, вызвал правоохранителей и искал родителей. А, когда мама малютки нашлась, встретился с ней и отвез женщину в полицию. Сегодня его и других очевидцев вызвали в отдел — ответить на новые вопросы о том вечере.
Василий рассказал все с самого начала: о том, что как дважды в этот день приезжал с тремя детьми закаляться в Гремучем роднике.
— И о том, что еще днем видел подозрительную компанию со спиртным, с которой, вероятно, позже общалась мама. Как во время второй поездки на родник, уже в десятом часу вечера, увидел мальчика одного, у самой трубы, откуда бьет вода. И стал со старшим сыном искать его родителей, и как все люди помогали — принесли плед, поесть, а одна из женщин взяла его на руки и, ребенок даже не заплакал — почти сразу уснул.
ЗАБРАЛИ В БОЛЬНИЦУ.
Мужчина распространил объявление о поисках родителей в соцсетях, и меньше, чем через час с ним связалась женщина, которая назвала себя мамой найденного ребенка. Василий отправился за ней на улицу Доватора и задал несколько вопросов на камеру. Расстроенная мать ответила, что отдыхала в тот день с соседями, а что было потом — не может вспомнить.
— У меня такого никогда не было, — отвечала ростовчанка. — Но, когда я попала домой, то подумала: наверное, ребенок с соседкой, стала искать их и не нашла. Тогда я всех на уши подняла, стала звонить своей маме. А ваш номер увидела в новостях сестра.
По словам Василия, у женщины с собой не было документов, якобы она их оставила в коляске у того же родника. Мама рассказала, что мальчику год и десять месяцев. Нашедшие его люди не слышали, чтобы он пытался произнести какое-либо слово.
Василий узнал, что на данный момент ребенок не вернулся домой.
— Его вчера забрали у нас медики скорой помощи, осмотрели и подтвердили, что состояние мальчонки не вызывает беспокойства. А после этого отвезли в больницу, где он пробудет три дня, пока ведется проверка в отношении матери, — говорит собеседник. — Я сразу спросил, что нужно привезти ребенку — одежду, питание? Но меня заверили, что в больнице есть все необходимое. Сказали не беспокоиться.
«ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ».
И, конечно, мужчину и сотни неравнодушных ростовчан волнует дальнейшая судьба крохи.
— Я считаю, что ребенку будет лучше с мамой, чем в доме малютки. Поэтому очень надеюсь, что в этой семье все образуется, и малыш будет расти в безопасности и любви. Но мне кажется, что с большой степенью вероятности матери его не отдадут. Сейчас у родственников мальчика выясняют, может ли его забрать кто-то к себе.
Но, если вдруг получится так, что малыша определят в государственное учреждение, Василий готов взять его на воспитание.
— Я предложил своей семье, и меня поддержали в этом вопросе. Считаем, что чужих детей не бывает, и можем взять ребенка под опеку.
Ростовчанин добавил, что не оставит эту историю и продолжит следить за судьбой малыша.