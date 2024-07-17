«Маме не отдадут»: Нашедший малыша у родника в Ростове готов взять его в семью

— И о том, что еще днем видел подозрительную компанию со спиртным, с которой, вероятно, позже общалась мама. Как во время второй поездки на родник, уже в десятом часу вечера, увидел мальчика одного, у самой трубы, откуда бьет вода. И стал со старшим сыном искать его родителей, и как все люди помогали — принесли плед, поесть, а одна из женщин взяла его на руки и, ребенок даже не заплакал — почти сразу уснул.