Число пострадавших в массовом ДТП в Волгограде выросло до 8 человек

Как сообщили «Волгоградской правде.ру» в облздраве, четверо пострадавших были доставлены в горбольницу № 15. Это девушки 17, 18 и 19 лет, а также 22-летний молодой человек. Данных о характере и степени тяжести полученных ими травм пока нет. Еще двое — 15-летняя девушка-подросток и 20-летний парень — обратились за помощью в травмпункт Кировского района.