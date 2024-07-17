Число пострадавших в массовом ДТП в Волгограде выросло до 8 человек

Как сообщили «Волгоградской правде.ру» в облздраве, четверо пострадавших были доставлены в горбольницу № 15. Это девушки 17, 18 и 19 лет, а также 22-летний молодой человек. Данных о характере и степени тяжести полученных ими травм пока нет. Еще двое — 15-летняя девушка-подросток и 20-летний парень — обратились за помощью в травмпункт Кировского района.
«К работе привлекалось 5 бригад скорой медицинской помощи», — рассказали в ведомстве.
Напомним, дорожно-транспортное происшествие с участием четырех транспортных средств произошло в среду, 17 июля, в 15.40 напротив дома № 336 по улице Лазоревой.
По сообщениям очевидцев, зерновоз протаранил легковой автомобиль и вдавил его в маршрутку. Также есть информация о том, что оказавшиеся свидетелями ДТП волгоградцы пришли на помощь пассажирам легковушки и помогали им выбраться из раздавленной машины. Подробности аварии уточняются.