Из строящегося концертного зала в Сириусе эвакуировали более 300 человек

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации федеральной территории Сириус, фасад и кровля зала практически не пострадали. По данным администрации Сириуса, не пострадала и внутренняя часть здания. Как уточняют в региональном главке МЧС России, эвакуированные — строители, которые возводят культурный объект.