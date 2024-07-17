Из строящегося концертного зала в Сириусе эвакуировали более 300 человек

Ранее в региональном главке МЧС сообщали о возгорании кровли в строящемся концертном зале на улице Чемпионов. По данным спасателей, предварительной причиной возгорания могли стать строительные материалы. Пожарные локализовали огонь, сейчас проводятся мероприятия по его ликвидации.
«(Из здания строящегося концертного зала — ред.) 313 человек эвакуировано», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что люди из здания вышли самостоятельно, пострадавших, предварительно, нет. Сейчас к ликвидации огня привлечены 45 спасателей, используется 15 единиц техники.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации федеральной территории Сириус, фасад и кровля зала практически не пострадали. По данным администрации Сириуса, не пострадала и внутренняя часть здания. Как уточняют в региональном главке МЧС России, эвакуированные — строители, которые возводят культурный объект.
Концертно-театральный зал в Сириусе начали строить в 2022 году, завершить строительство планируется в 2024 году.