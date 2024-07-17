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Из строящегося концертного зала в Сириусе эвакуировали более 300 человек

СИРИУС, 17 июл — РИА Новости. Свыше 300 человек эвакуировано из здания строящегося концертного зала в Сириусе, где загорелась кровля на площади 50 квадратных метров, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Источник: © РИА Новости

Ранее в региональном главке МЧС сообщали о возгорании кровли в строящемся концертном зале на улице Чемпионов. По данным спасателей, предварительной причиной возгорания могли стать строительные материалы. Пожарные локализовали огонь, сейчас проводятся мероприятия по его ликвидации.

«(Из здания строящегося концертного зала — ред.) 313 человек эвакуировано», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что люди из здания вышли самостоятельно, пострадавших, предварительно, нет. Сейчас к ликвидации огня привлечены 45 спасателей, используется 15 единиц техники.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации федеральной территории Сириус, фасад и кровля зала практически не пострадали. По данным администрации Сириуса, не пострадала и внутренняя часть здания. Как уточняют в региональном главке МЧС России, эвакуированные — строители, которые возводят культурный объект.

Концертно-театральный зал в Сириусе начали строить в 2022 году, завершить строительство планируется в 2024 году.

МЧС