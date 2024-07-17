По делу банды киллеров арестован полковник МВД в отставке

Участники банды киллеров были задержаны в декабре 2023 года. По версии следствия, они совершали преступления на территории Москвы, Московской и Калужской областей, Красноярского края и ряда других субъектов с 1998 года. Участники банды обвинялись по 30 преступлениям, среди которых — убийство советника министра путей сообщения России в 2002 году. Предполагается, что группировку возглавляли бывший военнослужащий Вооруженных сил России и сотрудник спецназа СОБРа, погибший в ДТП в 2006 году. Как считает следствие, банда совершала заказные убийства и похищения людей с целью вымогательства. После получения средств жертв убивали, а их тела топили, привязывая к ногам гири.