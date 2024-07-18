Специалисты в Приморье оценили состояние тигра, в которого стреляли

Тигра, который с весны выходил в село Беневское и утащил несколько собак, поймали в начале июля. Региональный минлесхоз ранее информировал, что зверя привлекла свалка биологических отходов сельскохозяйственных животных, куда выходят и собаки. Скотомогильник ликвидировали, а владельца-фермера наказали. Центр «Амурский тигр» по видео очевидцев предположил, что у тигра ранение или травма, из-за чего зверь не может самостоятельно добывать крупных копытных и вынужден охотиться на собак. Арамилев сообщал РИА Новости, что визуальный осмотр выявил у хищника старую рану антропогенного характера на шее. Специалисты, осмотрев краснокнижного хищника, обнаружили огнестрельное ранение. Состояние тигра оценили как очень тяжёлое, специалисты не давали положительных прогнозов на выздоровление.