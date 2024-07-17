Экс-главу департамента культуры арестовали по делу о взятках на ₽100 млн

За свою карьеру Кибовский поработал в Министерстве культуры (в 2001—2004 годах работал в департаменте по сохранению культурных ценностей), в правительстве России (в 2006—2008 годах был заместителем руководителя департамента массовых коммуникаций, культуры и образования). В июне 2008 года возглавил Федеральную службу по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия, откуда в 2010 году перешел на пост руководителя департамента культурного наследия Москвы.