NYT: энергосистему Украины может ждать коллапс из-за аномальной жары

Как указывает издание, на большей части Украины установилась 40-градусная жара, что привело к значительному росту энергопотребления и перегрузке электросети в связи с использованием кондиционеров и охладительных установок. Отмечается, что киевские власти в связи со сложившейся ситуацией применяют веерные отключения электричества по всей стране, а также ведут переговоры с руководством Евросоюза об отмене ограничений по импорту электроэнергии, которые находятся на отметке в 1,7 ГВт. Кроме того, Украина требует от западных стран предоставить запчасти, оставшиеся на старых электростанциях.
Массовые отключения электричества, подчеркивает газета, «являются предвестником того, чего стоит ждать зимой», так как Украина, вероятно, не успеет восстановить поврежденные электростанции до наступления зимы.
Украинские чиновники, пишет The New York Times, также предлагают идею установки сотен газовых турбин по всей стране для разветвления энергосистемы, однако эта идея слишком сложна в реализации. «Идея великолепна на бумаге, но сложна в реализации, — приводит издание слова соучредителя аналитического центра Ukraine Facility Platform Романа Выбрановского. — Турбины не представляют собой готовое решение».
Как сообщал министр энергетики Герман Галущенко, Украина за последнее время потеряла гигантский объем генерации энергии. В свою очередь советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк уточнял, что были повреждены Каневская ГЭС, ДнепроГЭС, Змиевская ТЭС. Минэнерго сообщало о полном уничтожении Трипольской ТЭС — крупнейшего энергогенерирующего объекта на территории Киевской области. По данным министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, повреждено свыше половины всей энергосистемы Украины. Граждан регулярно призывают экономить электроэнергию.