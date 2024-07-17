NYT: энергосистему Украины может ждать коллапс из-за аномальной жары

Как указывает издание, на большей части Украины установилась 40-градусная жара, что привело к значительному росту энергопотребления и перегрузке электросети в связи с использованием кондиционеров и охладительных установок. Отмечается, что киевские власти в связи со сложившейся ситуацией применяют веерные отключения электричества по всей стране, а также ведут переговоры с руководством Евросоюза об отмене ограничений по импорту электроэнергии, которые находятся на отметке в 1,7 ГВт. Кроме того, Украина требует от западных стран предоставить запчасти, оставшиеся на старых электростанциях.