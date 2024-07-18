Ядовитый тарантул укусил 7-летнюю девочку из Новосибирска во время отдыха в Таиланде

Как рассказала мать девочки Елена Новоселова корреспонденту Сиб.фм, 6 июля вся семья отправилась на отдых в тайский курорт Пхукет. На шестой день отдыха сибирячка, ее муж Иван и 7-летня дочь Анастасия отправились прогуляться в джунгли. По словам женщины, дочь наступила на кучу веток возле пальмы и оттуда прыгнул ей на плечо синий тарантул. Он укусил Анастасию и резко прыгнул на дерево.
«Дочь сильно закричала, он укусил ее в плечо. Сильно напугались, и знали куда бежать. Муж взял ее на руки, и мы пошли в сторону отеля. По пути на байке остановился местный житель и поинтересовался, что произошло с девочкой. Мы рассказали, что укусил большой паук и нужна срочно помощь. Он посадил ее и мужа на байк и отвез в ближайший медпункт. Я тут же заказала такси и поехала за ними. В больнице Насте обработали рану и поставили укол. Местный доктор сказал, что для человека укус синего тарантула не опасен, хоть насекомое и является ядовитым, он только у животных может привести к летальному исходу. Но место укуса у дочери сказали может болеть долго, а в качестве побочных эффектов назвал постоянную сонливость», — рассказывает сибирячка.
По словам Елены, у ее дочери сейчас отнимается рука в той стороне, где укусил паук. Но в целом девочка чувствует себя хорошо. В момент укуса, по словам Елены, девочка сильно напугалась, и теперь боится находиться рядом с пальмами.