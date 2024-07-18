Сотни голов скота унес склоновый сток в Жамбылской области

«Угрозы близлежащим населённым пунктам нет. По последним данным, фактов затопления частных дворовых территорий, а также жилых домов не зарегистрировано. По предварительным данным, с территории крестьянского хозяйства “Береке”, по словам фермеров, потоком воды унесло 671 голову мелкого рогатого скота и 10 голов лошадей. С утра этот вопрос рассмотрит специальная комиссия», — сообщили в акимате.