Сотни голов скота унес склоновый сток в Жамбылской области

Сообщается, что 17 июля после 20:00 в Беткайнарском сельском округе Кордайского района из-за обильных осадков в горах произошёл склоновый сток дождевых вод.
«Угрозы близлежащим населённым пунктам нет. По последним данным, фактов затопления частных дворовых территорий, а также жилых домов не зарегистрировано. По предварительным данным, с территории крестьянского хозяйства “Береке”, по словам фермеров, потоком воды унесло 671 голову мелкого рогатого скота и 10 голов лошадей. С утра этот вопрос рассмотрит специальная комиссия», — сообщили в акимате.
На место происшествия направлены 18 сотрудников и шесть единиц техники.
Из-за склонового стока частично повреждён мост на автодороге Соганды — Беткайнар. Выставлены посты, проезд обеспечен.