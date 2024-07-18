Пассажир авиакомпании Smartavia открыл аварийный люк в самолете в Пулково

Пассажир самолета авиакомпании Smartavia, который задержали в аэропорту Пулково, открыл аварийный люк из-за сильной жары в салоне. Об этом 17 июля пишет телеканал «Санкт-Петербург».
Инцидент произошел в самолете рейса Петербург — Архангельск. Вылет должен был состояться в 13:40, однако его задержали. По информации пресс-службы Северо-Западной транспортной прокуратуры, температура воздуха на борту превышала установленные требования.
Мужчина не выдержал духоты и открыл люк для того, чтобы проветрить салон. Бортпроводники вызвали полицейских.
Архангельская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, исполнение законодательства о безопасности полетов и соблюдение прав пассажиров, при наличии оснований примет меры реагирования.
Ранее мы рассказывали о том, что авиарейс из Петербурга в Тбилиси задержали на семь часов.