Джо Байден заразился коронавирусом

«Ранее сегодня после первого мероприятия в Лас-Вегасе президент Байден сдал положительный тест на COVID-19. Он неоднократно вакцинирован, и у него легкие симптомы», — сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. На время самоизоляции господин Байден будет находиться у себя дома в Рехобот-Бич (штат Делавэр). Ему уже сделали первую инъекцию противовирусного препарата Paxlovid.