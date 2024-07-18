В Алматы BMW врезался в сломанный Nissan и снес двух человек, ремонтирующих авто

И по невыясненным пока обстоятельствам, то ли водитель BMW их не заметил, то ли поздно понял, что автомобиль стоит на ремонте, но он на полном ходу врезался в джип и сбил людей. Их отбросило на несколько метров вперед. В итоге водитель Nissan Mistral, мужчина 1976 года рождения, скончался на месте, а его пассажира госпитализировали.