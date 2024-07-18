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В Алматы BMW врезался в сломанный Nissan и снес двух человек, ремонтирующих авто

Смертельное ДТП произошло по ул. Саина в северном направлении под развязкой с пр. Абая. Один участник ДТП погиб, второго госпитализировали, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По ул. Саина в северном направлении, предположительно, в левом ряду сломался джип Nissan Mistral и его водитель устранял технические неполадки. Машина стояла на домкрате, а он и его пассажир меняли заднее колесо.

И по невыясненным пока обстоятельствам, то ли водитель BMW их не заметил, то ли поздно понял, что автомобиль стоит на ремонте, но он на полном ходу врезался в джип и сбил людей. Их отбросило на несколько метров вперед. В итоге водитель Nissan Mistral, мужчина 1976 года рождения, скончался на месте, а его пассажира госпитализировали.

По ул. Саина образовался затор.