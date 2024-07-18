Арестованный экс-глава депкульта заявил о желании поехать в зону боев

Кибовский проработал в структурах государственной власти более 20 лет. В 2001—2004 годах он работал в Минкультуры, а в 2006—2008 годах — в правительстве России (был заместителем руководителя департамента массовых коммуникаций, культуры и образования). В июне 2008 года возглавил Федеральную службу по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия, откуда в 2010 году перешел на пост руководителя департамента культурного наследия Москвы.