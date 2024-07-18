У пенсионера в Комсомольске нашли самодельное ружье

«Мужчина признался, что нашел оружие несколько лет назад на чердаке заброшенного дома в Комсомольском районе и не сообщил в полицию. Экспертиза подтвердила, что ружье пригодно для стрельбы», — рассказали в УМВД России по Комсомольску.