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У пенсионера в Комсомольске нашли самодельное ружье

Мужчине грозит срок за хранение оружия.

В апреле 2023 года сотрудники отдела полиции в Комсомольске задержали местного жителя, который хранил огнестрельное оружие без документов. Личность мужчины была установлена, оружие изъято. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Во время обыска у 72-летнего мужчины полицейские обнаружили самодельное нарезное одноствольное ружье.

«Мужчина признался, что нашел оружие несколько лет назад на чердаке заброшенного дома в Комсомольском районе и не сообщил в полицию. Экспертиза подтвердила, что ружье пригодно для стрельбы», — рассказали в УМВД России по Комсомольску.

Расследование уголовного дела о незаконном хранении оружия завершено и направлено в суд. Подсудимому грозит до пяти лет лишения свободы. В его отношении избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Изъятое оружие будет уничтожено по решению суда.