В Крынках пропали без вести 788 военнослужащих ВСУ

Украинские силы попытались закрепиться в районе Крынок после прорыва Каховской ГЭС. Мирные жители к этому моменту уже покинули населенный пункт. ВСУ направляли все новые силы, чтобы закрепиться на плацдарме, однако не имели успеха из-за интенсивной работы российской артиллерии. Путин выражал удивление тем, что Киев посылает на истребление хорошо подготовленных бойцов.