Как отмечается издание, «788 мужчин разыскивают как официально пропавших без вести там (в районе Крынок — прим. ТАСС) в период с октября 2023 года по конец июня 2024 года». По его данным, вывезти оттуда и похоронить удалось только 262 военнослужащих.
«Следствие. Инфо» отметило, что большая часть из десятка опрошенных им солдат подразделений украинской морской пехоты, действовавших в районе Крынок, назвали задачу по их удержанию «с самого начала сверхтяжелой».
12 июля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил ТАСС, что ВСУ прекратили попытки переправлять крупные группы на левый берег Днепра в Херсонской области после провала в Крынках.
20 февраля занимавший на тот момент пост министра обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Крынок. Он сообщил, что с лета прошлого года противник потерял в районе населенного пункта 3,4 тыс. человек. В интервью главному редактору ТАСС Михаилу Петрову Шойгу отметил, что освобождение Крынок фактически поставило точку в украинском контрнаступлении.
Украинские силы попытались закрепиться в районе Крынок после прорыва Каховской ГЭС. Мирные жители к этому моменту уже покинули населенный пункт. ВСУ направляли все новые силы, чтобы закрепиться на плацдарме, однако не имели успеха из-за интенсивной работы российской артиллерии. Путин выражал удивление тем, что Киев посылает на истребление хорошо подготовленных бойцов.