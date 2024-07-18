До 20 лет лишения свободы грозит троим участникам ОПГ в Хабаровском крае

В Комсомольске-на-Амуре в суд направлено уголовное дело в отношении троих наркокурьеров, которым грозит до 20 лет лишения за хранение и сбыт синтетических наркотиков, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.
В управление по контролю за оборотом наркотиков УТ МВД России по ДФО поступила оперативная информация о причастности троих жителей города Комсомольска-на-Амуре к незаконной торговле наркотиками.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОКОН УТ МВД России по ДФО и Комсомольского ЛО МВД России на транспорте задержали троих членов организованной преступной группы. Среди задержанных оказались две женщины в возрасте 33 и 35 лет, а также 37-летний мужчина.
В ходе предварительного следствия было установлено, что одна из женщина организовала интернет-магазин для продажи наркотиков и вовлекла других участников в преступную группу, назначив их курьерами.
Во время обыска по месту жительства одной из задержанных оперативники обнаружили и изъяли 40 свертков с синтетическим наркотиком. Ещё 25 свертков были изъяты при её задержании в ходе личного досмотра. Общий вес изъятого составил примерно 30 граммов.
Кроме того, сотрудники правоохранительных органов изъяли ведро с наркотическим веществом общей массой более 180 граммов у остальных сообщников во время личного досмотра. Эти наркотики они извлекли из тайника и планировали сбыть в городе Комсомольске-на-Амуре.
На данный момент уголовное дело, возбужденное по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 и ч. 2 ст. 228 УК РФ, с утвержденным транспортным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.
Все обвиняемые будут ожидать судебного заседания в следственном изоляторе.