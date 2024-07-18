До 20 лет лишения свободы грозит троим участникам ОПГ в Хабаровском крае

Во время обыска по месту жительства одной из задержанных оперативники обнаружили и изъяли 40 свертков с синтетическим наркотиком. Ещё 25 свертков были изъяты при её задержании в ходе личного досмотра. Общий вес изъятого составил примерно 30 граммов.