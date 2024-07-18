Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае вновь выросла

По состоянию на 18 июля на территории Хабаровского края зарегистрировано 23 лесных пожара на общей площади 6609 га, сообщает ИА AmueMedia со ссылкой на пресс-службу министерства лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края.
Общая площадь 23 лесных пожаров, действующих в Хабаровском крае, составляет 6,6 тысяч га. 13 очагов зарегистрировано в Охотском районе, 6 очагов — в Аяно-Майском и 4 в Верхнебуреинском районе. За прошедшие сутки было обнаружено 6 пожаров на площади 54 га.
На тушении действующих очагов задействованы 87 человек и 4 воздушных судна.
С начала сезона в Хабаровском крае произошло 355 пожаров на общей площади 282 029,8 га.
Напомним, в Хабаровском крае все еще действует особый противопожарный режим в лесах, который накладывает ограничения на проведение любых огневых работ, а также разведение костров. За нарушения предусмотрены штрафы до 1 млн рублей, а в случае намеренного поджога — до 2 млн рублей.
При обнаружении возгораний необходимо звонить в единую диспетчерскую службу: 8−800−100−94−00 (звонок бесплатный).