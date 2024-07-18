Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае вновь выросла

Напомним, в Хабаровском крае все еще действует особый противопожарный режим в лесах, который накладывает ограничения на проведение любых огневых работ, а также разведение костров. За нарушения предусмотрены штрафы до 1 млн рублей, а в случае намеренного поджога — до 2 млн рублей.