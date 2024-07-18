Новороссийские десантники уничтожили четыре наблюдательных пункта ВСУ

«Операторы FPV-дронов Новороссийских десантников уничтожили четыре наблюдательных пункта ВСУ в опорных пунктах к северо-западу от Вербового», — сообщили в МО.
Уточняется, что операторы дронов-камикадзе обследуют линию боевого соприкосновения и, при обнаружении противника, уничтожают цели. В зависимости от задачи, на БПЛА устанавливаются снаряды с фугасным зарядом или с кумулятивным.
«FPV-дрон развивает скорость более 100 километров в час, от него практически невозможно уйти. Уничтожают пункты временного расположения боевиков ВСУ, его военную технику и артиллерию», — добавили в оборонном ведомстве.