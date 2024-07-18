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Новороссийские десантники уничтожили четыре наблюдательных пункта ВСУ

ЛУГАНСК, 18 июл — РИА Новости. Операторы FPV-дронов Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» уничтожили четыре наблюдательных пункта ВСУ к северо-западу от Вербового в Запорожской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.

Источник: © РИА Новости

«Операторы FPV-дронов Новороссийских десантников уничтожили четыре наблюдательных пункта ВСУ в опорных пунктах к северо-западу от Вербового», — сообщили в МО.

Уточняется, что операторы дронов-камикадзе обследуют линию боевого соприкосновения и, при обнаружении противника, уничтожают цели. В зависимости от задачи, на БПЛА устанавливаются снаряды с фугасным зарядом или с кумулятивным.

«FPV-дрон развивает скорость более 100 километров в час, от него практически невозможно уйти. Уничтожают пункты временного расположения боевиков ВСУ, его военную технику и артиллерию», — добавили в оборонном ведомстве.