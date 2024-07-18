Директора студгородка иркутского вуза обвиняют в мошенничестве на 1,3 млн

В Иркутске директор студенческого городка и администратор общежития сдавали комнаты в общежитии за «наличку» посторонним людям. Как сообщила пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте, женщинам удалось «заработать» почти 1,3 млн рублей.
— 58-летняя сибирячка совместно с администратором общежития № 2 вуза, не наделенной полномочиями заключать договоры о сдаче в наем жилых помещений. В период с 1 сентября 2020 года по ноябрь 2023 года сдавали комнаты без составления договора найма жилого помещения. Вырученными деньгами женщины распорядились по собственному усмотрению, причинив вузу материальный ущерб, — пояснили оперативники.
Новые обстоятельства открылись во время расследования. На сибирячку завели восемь уголовных дел, которое объединили в одно по статье о превышении должностных полномочий. Теперь добавилось ещё одно о мошенничестве, ранее директора студгородка обвиняли в присвоении более 16 миллионов рублей. Сейчас соучастницы находятся под подпиской о невыезде.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что за сутки из Иркутской области депортировали девять иностранцев.