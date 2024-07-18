Директора студгородка иркутского вуза обвиняют в мошенничестве на 1,3 млн

Новые обстоятельства открылись во время расследования. На сибирячку завели восемь уголовных дел, которое объединили в одно по статье о превышении должностных полномочий. Теперь добавилось ещё одно о мошенничестве, ранее директора студгородка обвиняли в присвоении более 16 миллионов рублей. Сейчас соучастницы находятся под подпиской о невыезде.