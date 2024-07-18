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Ситуацию с долгами омской школьницы прокомментировал директор «Дневник.ру»

Генеральный директор ООО «Дневник.ру» Екатерина Киселёва прокомментировала ситуацию с многочисленными долгами со всей страны, возникшую у омички Марии Гавриленко после привязки документов дочери к своему аккаунту на портале Госуслуг для регистрации в «Дневник.ру».

Источник: AP 2023

Киселёва заявляет, что некоторые СМИ неверно трактовали произошедшее и написали, что он произошел в связи с регистрацией на платформе.

«Женщина не могла получить никаких штрафов, в нашей системе такой функции не предусмотрено, “Дневник.ру” — это образовательная платформа.

Мы очень сочувствуем Марии и ее дочери в связи со сложившейся ситуацией и надеемся, что все разрешится благополучно.

Однако еще раз хотим отметить, что произошедший инцидент никак не связан с регистрацией женщины и ее ребенка в «Дневник.ру», — добавляет директор платформы.

Напомним, что ранее мы писали о том, что ФССП России начала проверку по данному инциденту.