Ситуацию с долгами омской школьницы прокомментировал директор «Дневник.ру»

Киселёва заявляет, что некоторые СМИ неверно трактовали произошедшее и написали, что он произошел в связи с регистрацией на платформе.
«Женщина не могла получить никаких штрафов, в нашей системе такой функции не предусмотрено, “Дневник.ру” — это образовательная платформа.
Мы очень сочувствуем Марии и ее дочери в связи со сложившейся ситуацией и надеемся, что все разрешится благополучно.
Однако еще раз хотим отметить, что произошедший инцидент никак не связан с регистрацией женщины и ее ребенка в «Дневник.ру», — добавляет директор платформы.
Напомним, что ранее мы писали о том, что ФССП России начала проверку по данному инциденту.