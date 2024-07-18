«И это не последний ливень»: около 140% от месячной нормы осадков выпало в Омске за сутки

В Омске за сутки выпало 92 мм осадков, что составляет около 140% от среднемесячной нормы. К таким выводам пришли синоптики.
Всего за июль 2024 в Омске выпало 126 мм осадков. При этом норма — 65 мм. Месяц имеет шансы стать самым дождливым в истории. Прошлый рекорд в 204 мм осадков был установлен в 1938 году. По прогнозам синоптиков, сильные дожди ожидаются и сегодня.
Мощный ливень, обрушившийся 17 июля на Омск, затопил улицы. Реки образовались на улицах в различных частях города. Вода традиционно залила подземный переход на Любинском проспекте. Как результат, Омск встал в восьмибалльные пробки. Из-за непогоды перестали работать ряд светофоров, у части омичей в домах пропал свет. Все службы по поручению мэра Сергея Шелеста были переведены на круглосуточный режим работы.