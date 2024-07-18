«И это не последний ливень»: около 140% от месячной нормы осадков выпало в Омске за сутки

Всего за июль 2024 в Омске выпало 126 мм осадков. При этом норма — 65 мм. Месяц имеет шансы стать самым дождливым в истории. Прошлый рекорд в 204 мм осадков был установлен в 1938 году. По прогнозам синоптиков, сильные дожди ожидаются и сегодня.