Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС России ударили по военному аэродрому в Миргороде, сообщило подполье

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Ночью был нанесен удар в районе военного аэродрома Миргорода Полтавской области Украины, принимающего, в частности, тренировочные самолеты, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Источник: © РИА Новости

«Ночью так же был атакован город Миргород Полтавской области. Прилетело в стороне военного аэродрома, который после прошлых ударов опять начал принимать самолеты, в том числе тренировочные британского производства, замеченные в небе над Харьковом», — рассказал он.

По его словам, после удара местные жители фиксировали большое зарево и «сильную взрывную волну».

В направлении НПЗ Кременчуга были нанесены два удара, сопровождавшиеся серьезной детонацией, продолжил Лебедев.

«Второй удар был в направлении вагоностроительного завода — в другой стороне города. После прилета туда поехало множество скорых», — рассказал он.

Как пояснил подпольщик, на территории завода производился «ремонт тяжелой гусеничной техники».

В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.