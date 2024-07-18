ВС России ударили по военному аэродрому в Миргороде, сообщило подполье

«Ночью так же был атакован город Миргород Полтавской области. Прилетело в стороне военного аэродрома, который после прошлых ударов опять начал принимать самолеты, в том числе тренировочные британского производства, замеченные в небе над Харьковом», — рассказал он.
По его словам, после удара местные жители фиксировали большое зарево и «сильную взрывную волну».
В направлении НПЗ Кременчуга были нанесены два удара, сопровождавшиеся серьезной детонацией, продолжил Лебедев.
«Второй удар был в направлении вагоностроительного завода — в другой стороне города. После прилета туда поехало множество скорых», — рассказал он.
Как пояснил подпольщик, на территории завода производился «ремонт тяжелой гусеничной техники».
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.