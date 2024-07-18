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Лже-минера КамГЭС приговорили к условному наказанию

Орджоникидзевский суд Перми вынес приговор 46-летнему местному жителю, обвинявшемуся в заведомо ложном сообщение об акте терроризма. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Источник: Коммерсантъ

Как установили следствие и суд, житель Перми, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в оперативную службу «112» и сообщил заведомо ложную информацию о готовящемся взрыве на Камской ГЭС. После его звонка на гидротехнический объект прибыли сотрудники полиции, саперы и другие специализированные службы. После проведения проверки информация не подтвердилась. Звонившего установили и возбудили в его отношении уголовное дело.

Суд приговорил виновного к трем годам и двум месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также он обязан оплатить все расходы, потраченные на выезд специальных служб и проверку ГЭС.