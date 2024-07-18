Лже-минера КамГЭС приговорили к условному наказанию

Как установили следствие и суд, житель Перми, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в оперативную службу «112» и сообщил заведомо ложную информацию о готовящемся взрыве на Камской ГЭС. После его звонка на гидротехнический объект прибыли сотрудники полиции, саперы и другие специализированные службы. После проведения проверки информация не подтвердилась. Звонившего установили и возбудили в его отношении уголовное дело.