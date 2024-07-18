В Перми пропала 21-летняя девушка с татуировками на руках и ногах

В Перми ищут пропавшую 21-летнюю Диану Глазову. Как сообщает поисковый отряд «Регион59», около 21.00 часов 13 июля девушка ушла из дома по улице Уральской в Мотовилихинском районе города и не вернулась. С тех пор о ее судьбе ничего неизвестно.
Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы цвет каштан, средней длины. Особые приметы: родинка на левой стороне носа, шрам на левом предплечье, татуировки на руках и ногах.
В день исчезновения девушка была одета в темно-синюю вязаную кофту, белую блузку, длинную джинсовую юбку с разрезом выше колена с левой стороны, с белым ремнем, кроссовки. С собой у нее была черная сумка с ручкой из цепочки.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей пермячки, просят сообщить по телефонам: 8−912−880−41−60 (волонтеры), 8−991−809−77−99 (инфорг Юлия), либо в полицию по номеру 102.