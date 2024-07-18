В Перми пропала 21-летняя девушка с татуировками на руках и ногах

В Перми ищут пропавшую 21-летнюю Диану Глазову. Как сообщает поисковый отряд «Регион59», около 21.00 часов 13 июля девушка ушла из дома по улице Уральской в Мотовилихинском районе города и не вернулась. С тех пор о ее судьбе ничего неизвестно.