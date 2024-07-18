В Красноярском крае 3-летний мальчик выпал из окна

Установлено, что ребёнок играл в комнате с распахнутым окном. Мать мальчика периодически заходила проверить его. В какой-то момент она услышала крик с улицы и забежала в комнату. Ребёнка в квартире она не обнаружила. Выглянув в окно, женщина увидела сына земле.