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В Красноярском крае 3-летний мальчик выпал из окна

Он в крайне тяжёлом состоянии.

Источник: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю

17 июля в вечернее время в шарыповский отдел полиции сообщили о травмировании 3-летнего мальчика. Травмы он получил в результате падения с высоты.

Установлено, что ребёнок играл в комнате с распахнутым окном. Мать мальчика периодически заходила проверить его. В какой-то момент она услышала крик с улицы и забежала в комнату. Ребёнка в квартире она не обнаружила. Выглянув в окно, женщина увидела сына земле.

Сейчас мальчик в крайне тяжёлом состоянии находится в больнице, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.