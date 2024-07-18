В Красноярском крае 3-летний мальчик выпал из окна

17 июля в вечернее время в шарыповский отдел полиции сообщили о травмировании 3-летнего мальчика. Травмы он получил в результате падения с высоты.
Установлено, что ребёнок играл в комнате с распахнутым окном. Мать мальчика периодически заходила проверить его. В какой-то момент она услышала крик с улицы и забежала в комнату. Ребёнка в квартире она не обнаружила. Выглянув в окно, женщина увидела сына земле.
Сейчас мальчик в крайне тяжёлом состоянии находится в больнице, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.