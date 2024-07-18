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Мужчина проглотил наркотики на таможне

Сверток с наркотиками обнаружили сотрудники АФМ у гражданина Узбекистана на таможенном посту «Тажен», расположенного в Бейнеуском районе Мангистауской области, передает DKnews.kz.

Источник: gov

При досмотре легковой автомашины марки «Lada Largus», у гражданина 1991 г.р., обнаружен подозрительный сверток, обмотанный изолентой, зеленого цвета.

При досмотре задержанный, выхватил из рук сотрудника сверток и проглотил его.

Он был доставлен в центральную районную больницу, где ему проведена компьютерная томография желудка, где обнаружено инородное тело.

По результатам судебной экспертизы, в свертке оказалось психотропное вещество метамфетамин гидрохлорид в крупном размер общим весом 1,26 гр.

В настоящее время, задержанный помещен в ИВС, ведется досудебное расследование по факту хранения наркотических средств.

Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК в интерсах следствия разглашению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.