В Пермском крае простились с погибшим на СВО Евгением Полыгаловым

Евгений родился в 1987 году в Добрянке. Закончил там школу и профессиональное училище. С 2008 по 2009 год служил в армии. В 2017 году окончил Уральский государственный экономический университет по специальности «Контроль качества». Работал на разных предприятиях города Добрянки.