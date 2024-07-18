В Пермском крае простились с погибшим на СВО Евгением Полыгаловым

В ходе специальной военной операции погиб уроженец Добрянки Евгений Полыгалов. Об этом сообщила администрация муниципалитета на своей странице в соцсети ВКонтакте.
Евгений родился в 1987 году в Добрянке. Закончил там школу и профессиональное училище. С 2008 по 2009 год служил в армии. В 2017 году окончил Уральский государственный экономический университет по специальности «Контроль качества». Работал на разных предприятиях города Добрянки.
Отправился на СВО 6 февраля 2023 года. Служил командиром взвода мотострелковой роты в звании лейтенанта. Был награжден медалью «За отвагу». Погиб 29 мая этого года при выполнении специальных задач. Бойца похоронили 18 июля. У него остались жена, сын, дочь, родители.