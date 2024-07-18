В Омской области молодого парня будут судить за убийство из ревности

В Омске завершено расследование уголовного дела об убийстве, которое произошло в Седельниковском районе. В преступлении обвиняют 22-летнего местного жителя.
По данным прокуратуры Омской области, вечером 21 апреля семья устроила застолье во дворе своего дома. Во время распития спиртного приглашённый гость начал оказывать знаки внимания сожительнице приятеля. Когда женщина отошла, молодой парень взял нож и вонзил его в грудь своего соперника.
После совершения преступления он попытался скрыться, но был задержан сотрудниками полиции. Мужчина полностью признал свою вину. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Уголовное дело, которое расследовал территориальный отдел СУ СК РФ по Омской области, направлено в Седельниковский районный суд для рассмотрения по существу.