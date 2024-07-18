В Омской области молодого парня будут судить за убийство из ревности

После совершения преступления он попытался скрыться, но был задержан сотрудниками полиции. Мужчина полностью признал свою вину. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Уголовное дело, которое расследовал территориальный отдел СУ СК РФ по Омской области, направлено в Седельниковский районный суд для рассмотрения по существу.