Атака безэкипажных катеров на Новороссийск: что произошло в городе-герое утром 18 июля

В Новороссийске в пять утра 18 июля прозвучал сигнал тревоги. В городе объявили опасность атаки безэкипажных катеров. Местным жителям и туристам запретили купаться в море и посоветовали уйти подальше от береговой линии.
«В Новороссийске звучит сирена — сигнал “Внимание всем”. Атака безэкипажных катеров», — сообщил в телеграм-канале в 05:03 мэр города Андрей Кравченко.
Глава Новороссийска посоветовал не подходить к окнам, укрыться в комнатах со сплошными стенами. Кроме этого, власти запретили находитесь на открытом пространстве около моря.
Почти через два с половиной часа на территории Новороссийска отменили сигнал атаки безэкипажных катеров.
«Опасности для жителей Новороссийска нет!» — успокоил мэр города людей в 07:24 утра в телеграм-канале.
Очевидцев предупреждают, что в случае атаки беспилотников, катеров и других объектов, — нельзя снимать работу специальных и оперативных служб. А тем более выкладывать фото и видео в соцсети.
По данным Минобороны, помимо Новороссийска ночью беспилотники были уничтожены над Крымом и Брянской областью. В общем количестве уничтожено 35 дронов. Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены десять безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова.
Ранее сообщалось, что в ночь на 3 июля дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера. Они следовали в направлении Новороссийска.