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Человек погиб в ДТП с лошадью на трассе в Иркутской области

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб человек.

Авария произошла в ночь с 17 на 18 июля на 60 километре автодороги «Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово» неподалёку от посёлка Усть-Ордынский в Эхирит-Булагатском районе.

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, по предварительной информации, 31-летний водитель автомобиля «Хонда» допустил наезд на лошадь, которая выскочила на дорогу. В результате ДТП лошадь погибла, а водитель не пострадал. Однако через полчаса 29-летний водитель «Фиата», проезжая по той же дороги, увидел сбитое животное и попытался объехать его. Однако автомобилист не справился с управлением, и машина опрокинулась. Водитель и пассажир выпал из салона, после чего машина загорелась.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажирка «Фиата» от полученных травм скончалась на месте, водителя доставили в больницу.