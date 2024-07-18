Человек погиб в ДТП с лошадью на трассе в Иркутской области

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, по предварительной информации, 31-летний водитель автомобиля «Хонда» допустил наезд на лошадь, которая выскочила на дорогу. В результате ДТП лошадь погибла, а водитель не пострадал. Однако через полчаса 29-летний водитель «Фиата», проезжая по той же дороги, увидел сбитое животное и попытался объехать его. Однако автомобилист не справился с управлением, и машина опрокинулась. Водитель и пассажир выпал из салона, после чего машина загорелась.